«Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал контракт на размещение рекламы на рукаве
Компания Nexen Tire Corp заключила спонсорское соглашение с «Манчестер Сити».
Со следующего сезона логотип фирмы из Южной Кореи будет размещен на рукавах формы английского клуба.
Таким образом, «Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал подобный контракт.
«Арсенал» принял решение отказаться от подобной рекламы. «Челси» изучает возможность сотрудничества с Yokohama Tire Corp.
Ранее стало известно, что клубы будут получать от этих сделок до 10 миллионов фунтов в год. Стоимость рекламного места на рукаве оценивается в 20% от стоимости места титульного спонсора.
Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.