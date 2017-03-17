«Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал контракт на размещение рекламы на рукаве

Компания Nexen Tire Corp заключила спонсорское соглашение с .

Со следующего сезона логотип фирмы из Южной Кореи будет размещен на рукавах формы английского клуба.

Таким образом, «Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал подобный контракт.

принял решение отказаться от подобной рекламы. «Челси» изучает возможность сотрудничества с Yokohama Tire Corp.

Ранее стало известно, что клубы будут получать от этих сделок до 10 миллионов фунтов в год. Стоимость рекламного места на рукаве оценивается в 20% от стоимости места титульного спонсора.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»