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    «Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал контракт на размещение рекламы на рукаве

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал бизнес фото игровая форма

    Компания Nexen Tire Corp заключила спонсорское соглашение с «Манчестер Сити».

    Со следующего сезона логотип фирмы из Южной Кореи будет размещен на рукавах формы английского клуба.

    Таким образом, «Манчестер Сити» первым в АПЛ подписал подобный контракт.

    «Арсенал» принял решение отказаться от подобной рекламы. «Челси» изучает возможность сотрудничества с Yokohama Tire Corp.

    Ранее стало известно, что клубы будут получать от этих сделок до 10 миллионов фунтов в год. Стоимость рекламного места на рукаве оценивается в 20% от стоимости места титульного спонсора.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

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