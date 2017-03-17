Жозе Моуринью: «Рохо сам попросил банан, в этом нет ничего смешного»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, когда он передал банан Маркосу Рохо через Эшли Янга по ходу игры с «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы (2-1 по сумме двух матчей).
«Если ты когда-нибудь в жизни устаешь – я уставал много раз – знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь.
Игрок сам попросил банан. В этом нет ничего смешного, нужно проявлять уважение к футболистам», – сказал Моуринью в эфире BT Sport.
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