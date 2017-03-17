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    Жозе Моуринью: «Рохо сам попросил банан, в этом нет ничего смешного»

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эшли Янг премьер-лига Англия Лига Европы Маркос Рохо

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал эпизод, когда он передал банан Маркосу Рохо через Эшли Янга по ходу игры с «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы (2-1 по сумме двух матчей).

    «Если ты когда-нибудь в жизни устаешь – я уставал много раз – знаешь, что нужно организму. Ему нужно хоть что-нибудь.

    Игрок сам попросил банан. В этом нет ничего смешного, нужно проявлять уважение к футболистам», – сказал Моуринью в эфире BT Sport.

    Моуринью передает Рохо банан

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