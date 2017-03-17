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    Иван Данильянц: «Ростов» достойно представил Россию в еврокубках»

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Премьер-лига Россия Лига Европы Иван Данильянц

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о поражении от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы (1-2 по сумме двух матчей).

    «Это был еще один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей, трофеями. Продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух.

    Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счет.

    Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, все равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали.

    Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков», – сказал Данильянц в эфире программы «Все на матч».

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