Арсен Венгер: «Тяжело всерьез воспринимать слухи о Бельерине и «Барселоне»
Тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался насчет слухов о переходе защитника Эктора Бельерина в «Барселону».
«Мы недавно продлили контракт. У него впереди невероятное количество лет. Очень тяжело воспринимать эти пересуды всерьез», – дал комментарии француз.
Футболист связан с «Арсеналом» контрактом до лета 2022 года. По условиям соглашения, защитник зарабатывает больше 100 тысяч фунтов в неделю.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.