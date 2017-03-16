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    Арсен Венгер: «Тяжело всерьез воспринимать слухи о Бельерине и «Барселоне»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы Эктор Бельерин

    Тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался насчет слухов о переходе защитника Эктора Бельерина в «Барселону».

    «Мы недавно продлили контракт. У него впереди невероятное количество лет. Очень тяжело воспринимать эти пересуды всерьез», – дал комментарии француз.

    Футболист связан с «Арсеналом» контрактом до лета 2022 года. По условиям соглашения, защитник зарабатывает больше 100 тысяч фунтов в неделю.

    «Барселона» проведет переговоры по Бельерину в конце апреля

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