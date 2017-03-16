Тренер Арсен Венгер высказался насчет слухов о переходе защитника в «Барселону».

«Мы недавно продлили контракт. У него впереди невероятное количество лет. Очень тяжело воспринимать эти пересуды всерьез», – дал комментарии француз.

Футболист связан с «Арсеналом» контрактом до лета 2022 года. По условиям соглашения, защитник зарабатывает больше 100 тысяч фунтов в неделю.

«Барселона» проведет переговоры по Бельерину в конце апреля