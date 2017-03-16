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    Скаут «Ман Юнайтед» просматривал Мбаппе и Бакайоко

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    Сотрудник «Манчестер Юнайтед» Марсель Бут присутствовал на матче «Монако» – «Манчестер Сити» (3:1).

    Английский клуб отправил скаута на игру, чтобы тот оценил двух футболистов команды из княжества, а именно полузащитника Тьемуэ Бакайоко и нападающего Килиана Мбаппе. Оба забили во вчерашнем матче.

    «Реал» и «Барселона» также следят за Мбаппе. «Манчестер Сити» интересуется Бакайоко.

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    10587 голосов 1
    • Мбаппе
      64%
    • Бернарду Силва
      25%
    • Лемар
      5%
    • Фабиньо
      6%

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