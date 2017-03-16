Скаут «Ман Юнайтед» просматривал Мбаппе и Бакайоко
Сотрудник «Манчестер Юнайтед» Марсель Бут присутствовал на матче «Монако» – «Манчестер Сити» (3:1).
Английский клуб отправил скаута на игру, чтобы тот оценил двух футболистов команды из княжества, а именно полузащитника Тьемуэ Бакайоко и нападающего Килиана Мбаппе. Оба забили во вчерашнем матче.
«Реал» и «Барселона» также следят за Мбаппе. «Манчестер Сити» интересуется Бакайоко.
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