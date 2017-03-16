Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после победы в матче плей-офф Лиги чемпионов над м выхода команды в следующую стадию турнира.

«Очень рад, что мы вышли в четвертьфинал. Я два или три раза пересматривал наш первый матч в Англии и считаю, что счет 3:5 был незаслуженным. Хотя тогда мы допустили много обидных ошибок в защите.

Особенно хорошо мы играли в первом тайме, когда играли высоко и почти не давали сопернику атаковать. Соперник изменил тактику во втором тайме, поэтому нам стало сложнее. Пришлось продолжать матч с двумя форвардами, потому что нельзя было отдавать мяч «Манчестер Сити».

Счастливы, что сделали подарок для болельщиков и всей Франции. Это второй раз, когда мы вышли в четвертьфинал в последние годы. Мы обыграли вторую команду Англии, это говорит об уровне французского чемпионата.

Перед матчем меня спросили, боюсь ли я. Мне не нравится, когда нужно много обороняться. Я люблю открытые игры», – сказать Жардим.