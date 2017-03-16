Диего Симеоне: «Лига чемпионов – особый турнир, очень важно, что мы пробились в четвертьфинал»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен выходом команды в следующий раунд Лиги чемпионов.
«Я доволен. Хочу поздравить игроков. Многое изменилось за последние 4 года, но футболисты продолжают полностью выкладываться на поле.
Это важный шаг вперед для клуба. Мы всегда хотим совершенствоваться и достигать новых вершин.
Лига чемпионов – особый турнир, очень важно, что мы пробились в четвертьфинал.
Облак сыграл фантастически. Вратарь «Байера» тоже был очень хорош», – сказал Симеоне.
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