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    Диего Симеоне: «Лига чемпионов – особый турнир, очень важно, что мы пробились в четвертьфинал»

    Теги Байер Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне остался доволен выходом команды в следующий раунд Лиги чемпионов.

    «Я доволен. Хочу поздравить игроков. Многое изменилось за последние 4 года, но футболисты продолжают полностью выкладываться на поле.

    Это важный шаг вперед для клуба. Мы всегда хотим совершенствоваться и достигать новых вершин.

    Лига чемпионов – особый турнир, очень важно, что мы пробились в четвертьфинал.

    Облак сыграл фантастически. Вратарь «Байера» тоже был очень хорош», – сказал Симеоне.

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