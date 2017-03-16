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    Три испанских клуба сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов 5-й сезон подряд

    Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико примера Испания Лига чемпионов

    «Атлетико» обыграл «Байер» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 4:2 по сумме двух матчей) и вышел в четвертьфинал.

    Таким образом, три испанских клуба сыграют в 1/4 финала – ранее в эту стадию пробились «Барселона» и «Реал».

    Испания пятый сезон подряд будет представлена в четвертьфинале тремя командами, при этом в трех предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов побеждали именно испанцы.

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