Офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за конверта с белым порошком

Сотрудников офиса дортмундской «Боруссии» эвакуировали.

В 16.15 по местному времени поступил звонок в полицию. Стало известно, что в офисе «Боруссии» обнаружен конверт с белым порошком. Происхождение вещества точно не установлено.

На место прибыла пожарная бригада. По тревоге были подняты 40 сотрудников спасательных служб, в том числе специальное подразделение.

Все сотрудники офиса были эвакуированы. Некоторые из них могли вступать в контакт с порошком. Идет расследование.