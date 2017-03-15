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    Офис дортмундской «Боруссии» эвакуировали из-за конверта с белым порошком

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия происшествия

    Сотрудников офиса дортмундской «Боруссии» эвакуировали.

    В 16.15 по местному времени поступил звонок в полицию. Стало известно, что в офисе «Боруссии» обнаружен конверт с белым порошком. Происхождение вещества точно не установлено.

    На место прибыла пожарная бригада. По тревоге были подняты 40 сотрудников спасательных служб, в том числе специальное подразделение.

    Все сотрудники офиса были эвакуированы. Некоторые из них могли вступать в контакт с порошком. Идет расследование.

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