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    Виталий Мутко: «Нет никаких сомнений относительно стройки в Калининграде»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2018 стадион Калининград

    Вице-премьер Виталий Мутко остался доволен, осмотрев стадион в Калининграде.

    «Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали. По каким-то видам работ оно даже опережает график. Нет никаких сомнений относительно строительной части. Арена готова примерно на 60 процентов.

    Было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», – сказал чиновник.

    Арена должна принять матчи ЧМ-2018.

    Вице-премьер высказался о реконструкции аэропорта Храброво.

    «По аэропорту могу сказать: огромный прорыв. Видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к работе.

    Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок – в марте 2018 года», – передал впечатления чиновник.

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