Вице-премьер Виталий Мутко остался доволен, осмотрев стадион в Калининграде.



«Строительство стадиона находится в сроках, которые мы планировали. По каким-то видам работ оно даже опережает график. Нет никаких сомнений относительно строительной части. Арена готова примерно на 60 процентов.

Было крайне важно вовремя подготовить кровлю стадиона, чтобы в ближайшее время можно было выйти на подготовку футбольного газона. Все инженерные системы сюда заведены, практически все вопросы о строительстве сомнений не вызывают. Все будет сдано вовремя», – сказал чиновник.

Арена должна принять матчи .



Вице-премьер высказался о реконструкции аэропорта Храброво.

«По аэропорту могу сказать: огромный прорыв. Видно, что и собственник новый, и заказчик активно приступил к работе.

Сдерживающим фактором был подрядчик, но теперь все вопросы сняты, на взлетно-посадочной полосе полным ходом идут работы. Я абсолютно уверен, что аэропорт будет введен в строй в поставленный нами срок – в марте 2018 года», – передал впечатления чиновник.