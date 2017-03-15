Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Жозе Моуринью: «Зависть сейчас повсюду. А Погба похрен, что говорят люди»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Поль Погба

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о полузащитнике Поле Погба.

    «По моим ощущениям, мир утрачивает ценности, мы все это видим. Зависть выходит на определенный уровень, и это меня пугает. Особенно это касается следующего поколения, если ситуация будет развиваться в таком направлении.

    Не вина Поля, что он получает в десять раз больше денег, чем платили некоторым другим футболистам в прошлом. Не его вина, что у некоторых экспертов серьезные проблемы в жизни и им приходится беречь каждую монетку ради выживания, а Погба – мультимиллионер.

    Это все не его вина. Я думаю, Поль заслуживает уважения. И его семья тоже заслуживает. Погба вышел из рабочей семьи. У них росло три мальчика. Я уверен, нужно было каждый день приносить много еды, ведь все парни крупные. Несомненно, маме и папе пришлось усердно работать на протяжении многих лет.

    Парень приехал в Манчестер, будучи тинейджером. Он боролся здесь за свою карьеру и не испугался отправиться в другую страну в поисках лучших условий. Парень достиг вершины мира за счет работы. Никто ничего не давал ему. И я очень серьезно беспокоюсь за предыдущие поколения, поскольку ситуация развивается так, что зависть проникает повсюду.

    А Полем я очень доволен. И клуб доволен этим футболистом. Учитывая, какой у него характер, Погба похрен, что говорят люди», – поделился мыслями португалец.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться