Тренер Жозе Моуринью высказался о полузащитнике Поле Погба.

«По моим ощущениям, мир утрачивает ценности, мы все это видим. Зависть выходит на определенный уровень, и это меня пугает. Особенно это касается следующего поколения, если ситуация будет развиваться в таком направлении.

Не вина Поля, что он получает в десять раз больше денег, чем платили некоторым другим футболистам в прошлом. Не его вина, что у некоторых экспертов серьезные проблемы в жизни и им приходится беречь каждую монетку ради выживания, а Погба – мультимиллионер.

Это все не его вина. Я думаю, Поль заслуживает уважения. И его семья тоже заслуживает. Погба вышел из рабочей семьи. У них росло три мальчика. Я уверен, нужно было каждый день приносить много еды, ведь все парни крупные. Несомненно, маме и папе пришлось усердно работать на протяжении многих лет.

Парень приехал в Манчестер, будучи тинейджером. Он боролся здесь за свою карьеру и не испугался отправиться в другую страну в поисках лучших условий. Парень достиг вершины мира за счет работы. Никто ничего не давал ему. И я очень серьезно беспокоюсь за предыдущие поколения, поскольку ситуация развивается так, что зависть проникает повсюду.

А Полем я очень доволен. И клуб доволен этим футболистом. Учитывая, какой у него характер, Погба похрен, что говорят люди», – поделился мыслями португалец.