Генеральный директор Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации клуба и возможном банкротстве.

– Осенью прошлого года вы говорили, что у «Динамо» есть два пути: банкротство или новый акционер.

– Поиск акционеров идет активный. У нас пока есть только гарантированные спонсорским контрактом деньги ВТБ, а их недостаточно для покрытия бюджета.



– Процедура банкротства все еще возможна? Вы ее держите в голове как один из возможных сценариев?

– Это был самый простой и самый правильный сценарий с точки зрения экономической целесообразности. Но не спортивной.



– На данный момент он еще вероятен?

– В любой момент один из кредиторов, перед которым мы несем обязательства, может взять и отменить договоренности и подать в суд на банкротство. Но если говорить об инициативе банкротства со стороны клуба, то такой сценарий больше невозможен.



– Как разрешилась ситуация с долгами перед кипрским фондом, который связывают с экс-президентом «Динамо» Борисом Ротенбергом? Были достигнуты конкретные договоренности по срокам, процентам?

– Пока ситуация еще висит в воздухе.



— Вы имеете отношение к поиску новых спонсоров или не занимаетесь этим?

— Я работаю не только в футбольном клубе, но и в обществе «Динамо», и задача поиска спонсоров касается и меня. Но она сложная: спонсоров крайне тяжело найти и для «Динамо», и для кого-то еще. Их сегодня просто нет. Другое дело, что надо вести эту работу в более широком смысле. Искать другие варианты сотрудничества, партнерство. Здесь процесс достаточно серьезный и долгий.

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