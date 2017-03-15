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    В сезоне-2016/17 чаще всего фолят на Неймаре, на втором месте – Азар

    Теги Челси Ливерпуль Барселона Лионель Месси Кристал Пэлас Антонио Конте Неймар Эден Азар Уилфрид Заа Садьо Мане

    Sky Sports проанализировал, кто из игроков в ведущих европейских лигах зарабатывает больше всего фолов для своей команды.

    Поводом для анализа стал матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (1:0). После игры главный тренер «синих» Антонио Конте заявил, что в первые 25 минут встречи полузащитник «Челси» Эден Азар не мог нормально играть, потому что его постоянно били по ногам.

    На данный момент, чаще всего в этом сезоне фолят на нападающем «Барселоны» Неймаре – на бразильце 99 раз были нарушены правила. На втором месте идет Азар, который заработал 75 фолов для «Челси». На третьем еще один форвард «Барселоны» — Лионель Месси, правила на котором нарушались 51 раз.

    Однако в рамках чемпионата Англии, согласно статистике, которая ведется с сезона-2014/15, чаще всего нарушали правила именно на Азаре — 258 раз. На втором месте идет Уилфрид Заа из «Кристал Пэлас» (210 фолов), на третьем – Садьо Мане из «Ливерпуля» (195 фолов).     

    Антонио Конте: «Азара били по ногам в начале матча, его били по ногам в конце. Это не тактика, это не футбол»

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