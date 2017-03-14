Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 1/4 финала Кубка Англии прокомментировал грубую игру соперника против полузащитника Эдена Азара.

«Я считаю, что нужно играть в футбол, а в первые 25 минут матча Азар не мог играть, потому что его часто били по ногам. Я не придумываю. Не только я это видел.

Эдена били по ногам в начале матча, его били по ногам в конце матча. Никто не может сказать, что этого не было. Если соперник выходит бить по ногам, это не тактика. Это не футбол.

Иногда, когда ты играешь против талантливых футболистов, то стараешься вывести их из себя. Судья должен защищать таких игроков.

Азар показал, что у него сильный характер. После первых 25 минут все наши игроки почти не получали мяч – они боялись, что их ударят сзади по ногам. У Эдена сильный характер. Может, кто-то и удивлен, но я в этом сезоне узнал его очень хорошо», – отметил Конте.

Главный арбитр матча Майкл Оливер показал две желтые карточки полузащитнику «МЮ» Андеру Эррере за фолы против Эдена Азара в первом тайме.