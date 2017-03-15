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    Пауло Дибала: «Ювентус» способен выиграть Лигу чемпионов»

    Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Пауло Дибала

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, автор победного гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:0, первая игра – 2:0), заявил, что туринцам по силам победить в турнире.

    «Конечно, мы способны выиграть Лигу чемпионов. Мы лидируем в серии А, выиграли первый полуфинальный матч Кубка Италии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Располагая таким составом, нельзя не думать о победе в этом турнире. Да, на трофей претендуют и другие отличные команды, но мы достаточно мастеровиты и у нас есть все, чтобы добиться успеха.

    Учитывая события двухлетней давности, хотя меня тогда в «Ювентусе» еще не было, я бы хотел сыграть в финале с «Барселоной», – сказал Дибала.

    В решающем матче Лиги чемпионов-2015 каталонцы обыграли туринцев 3:1.

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