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    Роман Широков: «Я однозначно против видеоповторов. Футбол 100 лет существовал без них»

    Теги Роман Широков Премьер-лига Россия видеоповторы

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном введении видеоповторов и системы фиксации взятия ворот в премьер-лиге.

    «У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого – тишина.

    Но футбол 100 лет существовал без повторов – он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат.

    Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.

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