Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о возможном введении видеоповторов и системы фиксации взятия ворот в премьер-лиге.

«У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого – тишина.

Но футбол 100 лет существовал без повторов – он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат.

Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.