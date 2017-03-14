Роман Широков: «Я однозначно против видеоповторов. Футбол 100 лет существовал без них»
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном введении видеоповторов и системы фиксации взятия ворот в премьер-лиге.
«У нас всегда, когда кому-то это нужно, поднимают тему видеоповторов, а до этого – тишина.
Но футбол 100 лет существовал без повторов – он тем и прекрасен, что есть ошибки, которые влияют на результат.
Чемпионаты мира из-за этого выигрывались. Я против видеоповторов однозначно. Как и против системы определения гола», — сказал Широков.
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