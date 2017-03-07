Бывший полузащитник Роман Широков поделился мнением об игре «быков» под руководством главного тренера .

«Стиль игры «Краснодара» при Шалимове полностью изменился. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет.

У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен.

Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит», — сказал Широков.

После 18 туров «Краснодар» занимает в таблице чемпионата России 4-е место. В рамках 1/8 финала Лиги Европы южане сыграют с «Сельтой».