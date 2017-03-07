Роман Широков: «Надеюсь, руководству «Краснодара» не нравится футбол Шалимова»
Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков поделился мнением об игре «быков» под руководством главного тренера Игоря Шалимова.
«Стиль игры «Краснодара» при Шалимове полностью изменился. «Краснодар» отошел от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в их исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет.
У «Краснодара» высокие амбиции, которые нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен.
Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и к каким местам в таблице это приводит», — сказал Широков.
После 18 туров «Краснодар» занимает в таблице чемпионата России 4-е место. В рамках 1/8 финала Лиги Европы южане сыграют с «Сельтой».
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