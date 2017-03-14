Главный тренер Антонио Конте подвел итоги матча четвертьфинала Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Мы показали хорошую игру против сильного соперника. У «МЮ» сейчас лучший состав в лиге. Мы очень рады, что вышли в следующий раунд.

Красная карточка? Азар вышел в стартовом составе, а потом не мог играть. Все могут посмотреть повтор и оценить инцидент», – сказал Конте.