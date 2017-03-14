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    Жозе Моуринью: «Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали»

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Кубок Англии судьи Майкл Оливер

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о матче Кубка Англии против «Челси» (0:1).

    «Не буду обсуждать удаление. Хочу лишь сказать, что горжусь своими игроками и болельщиками «Манчестер Юнайтед».

    Впереди у нас очень важный матч против «Ростова», поэтому я хотел дать отдохнуть некоторым игрокам. Хочу, чтобы команда подошла к этой игре в наилучшей форме.

    Можно говорить что угодно, но мы все видели, как складывалась игра до красной карточки и после нее. Можно сравнить, за какие нарушения были показаны две желтые карточки, а за какие игроков и вовсе не предупреждали.

    Я не хочу углубляться в тему судейства. У Оливера огромный потенциал, но в 4 матчах он назначил 3 пенальти и показал красную карточку. Я не могу это изменить.

    Я пожал судье руку и поздравил его с работой на этом матче», – сказал Моуринью.

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