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    Жозе Моуринью: «Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Кубок Англии Лига чемпионов Лига Европы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси».

    «Самое сложное, что у нас нет времени на работу у отдых. Но это не вина «Челси», что они не участвуют в европейских турнирах. Однако так складывается ситуация. «Челси» сейчас в более привилегированном положении.

    Мне будет более грустно проиграть «Челси», чем другой команде? Нет. Буду ли я более счастлив, если выиграю именно у них? Тоже нет.

    Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы, ведь с ним мы не сможем попасть в Лигу чемпионов. А это наша цель», – сказал Моуринью.

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