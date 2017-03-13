Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Англии против «Челси».

«Самое сложное, что у нас нет времени на работу у отдых. Но это не вина «Челси», что они не участвуют в европейских турнирах. Однако так складывается ситуация. «Челси» сейчас в более привилегированном положении.

Мне будет более грустно проиграть «Челси», чем другой команде? Нет. Буду ли я более счастлив, если выиграю именно у них? Тоже нет.

Кубок Англии для нас не так важен, как Лига Европы, ведь с ним мы не сможем попасть в Лигу чемпионов. А это наша цель», – сказал Моуринью.