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    Виталий Мутко: «15 лет назад я говорил, что «Спартак» больше не выиграет лигу? Ничего такого нет. Это были эмоции»

    Теги Спартак Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия

    Президент РФС Виталий Мутко после победы «Спартака» над «Анжи» (1:0) в матче РФПЛ ответил на вопросы одного из болельщиков красно-белых.

    - Вы ведь за «Зенит» все еще болеете?

    - Да я уже столько лет работаю, что все переросло в поддержку отдельных игроков, российских ребят.

    - Сборников?

    - Да, сборников.

    - У нас много сейчас. То есть вы уже за «Спартак»?

    - Слушайте, ну Зобнин, Кутепов, Самедов Саша молодец, какой гол забил, как играл… Конечно, команде с такими традициями…

    - Пора уже стать чемпионом?

    - С такой историей — да. Хочется, чтобы он… Вообще, приятно, что вот так все. Самый ключевой матч – это вообще «Краснодар» — «Спартак». Ну просто Европа, стадион, болельщики, игра…

    - Ну ведь пора нам? Ну, положа руку на сердце.

    - Вон, видишь, уже следит… папарацци (смеется, указывая на журналиста). Так что грацио, арривидерчи…

    - Но вы ведь говорили, что мы больше не выиграем лигу. Еще тогда, в «Зените», лет 15 назад.

    - Да? Ничего такого нет. Это были эмоции. Всего лишь эмоции, — сказал Мутко.

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