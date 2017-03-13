Президент РФС Виталий Мутко после победы над «Анжи» (1:0) в матче РФПЛ ответил на вопросы одного из болельщиков красно-белых.

- Вы ведь за все еще болеете?

- Да я уже столько лет работаю, что все переросло в поддержку отдельных игроков, российских ребят.

- Сборников?

- Да, сборников.

- У нас много сейчас. То есть вы уже за «Спартак»?

- Слушайте, ну Зобнин, Кутепов, Самедов Саша молодец, какой гол забил, как играл… Конечно, команде с такими традициями…

- Пора уже стать чемпионом?

- С такой историей — да. Хочется, чтобы он… Вообще, приятно, что вот так все. Самый ключевой матч – это вообще «Краснодар» — «Спартак». Ну просто Европа, стадион, болельщики, игра…

- Ну ведь пора нам? Ну, положа руку на сердце.

- Вон, видишь, уже следит… папарацци (смеется, указывая на журналиста). Так что грацио, арривидерчи…

- Но вы ведь говорили, что мы больше не выиграем лигу. Еще тогда, в «Зените», лет 15 назад.

- Да? Ничего такого нет. Это были эмоции. Всего лишь эмоции, — сказал Мутко.

Виталий Мутко: «Мы поменяли ситуацию с судейским корпусом – делаем арбитров профессионалами»