Виталий Мутко: «15 лет назад я говорил, что «Спартак» больше не выиграет лигу? Ничего такого нет. Это были эмоции»
Президент РФС Виталий Мутко после победы «Спартака» над «Анжи» (1:0) в матче РФПЛ ответил на вопросы одного из болельщиков красно-белых.
- Вы ведь за «Зенит» все еще болеете?
- Да я уже столько лет работаю, что все переросло в поддержку отдельных игроков, российских ребят.
- Сборников?
- Да, сборников.
- У нас много сейчас. То есть вы уже за «Спартак»?
- Слушайте, ну Зобнин, Кутепов, Самедов Саша молодец, какой гол забил, как играл… Конечно, команде с такими традициями…
- Пора уже стать чемпионом?
- С такой историей — да. Хочется, чтобы он… Вообще, приятно, что вот так все. Самый ключевой матч – это вообще «Краснодар» — «Спартак». Ну просто Европа, стадион, болельщики, игра…
- Ну ведь пора нам? Ну, положа руку на сердце.
- Вон, видишь, уже следит… папарацци (смеется, указывая на журналиста). Так что грацио, арривидерчи…
- Но вы ведь говорили, что мы больше не выиграем лигу. Еще тогда, в «Зените», лет 15 назад.
- Да? Ничего такого нет. Это были эмоции. Всего лишь эмоции, — сказал Мутко.
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