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    «Реал» – «Бетис». Рамос забил десятый гол в сезоне

    Теги Реал Мадрид Бетис Серхио Рамос примера Испания

    Защитник «Реала» Серхио Рамос забил победный мяч в матче с «Бетисом» (2:1).

    Гол стал для футболиста десятым по счету в нынешнем сезоне. На его счету семь мячей в примере, по одному – в Суперкубке Европы, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что испанец забил десятый гол, оформив дубль в матче с «Наполи» (3:1). Однако один из мячей впоследствии был переписан на полузащитника итальянской команды Дриса Мертенса, поразившего свои ворота.

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