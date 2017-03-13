Защитник Серхио Рамос забил победный мяч в матче с «Бетисом» (2:1).

Гол стал для футболиста десятым по счету в нынешнем сезоне. На его счету семь мячей в примере, по одному – в Суперкубке Европы, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что испанец забил десятый гол, оформив дубль в матче с «Наполи» (3:1). Однако один из мячей впоследствии был переписан на полузащитника итальянской команды Дриса Мертенса, поразившего свои ворота.