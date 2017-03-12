Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями после матча «Амкар» – (1:0).

«Судья Турбин, который был отстранен из-за эпизода с Халком, вдруг появляется на «Зените». Зачем создавать подобные ситуации? Не хотел бы верить, что Турбин сегодняшним судейством отомстил. Смешно так говорить, но ошибки у него были.

Давайте разберемся, что произошло в эпизоде с незасчитанным голом. Говорят, что Нету был во вне игры, но судья же его не зафиксировал. Потом не засчитал гол, и это в какой-то степени подрубило команду. В эпизоде с Шатовым не знаю, был пенальти или нет, там 50 на 50. Дзюбу явно завалили в штрафной. Считаю, там был пенальти. В моменте с голом, который забивал , нужно провести линию офсайда и задать вопросы.

Если говорить об игре, то, на мой взгляд, конечно, была видна неподготовленность «Зенита». Команда до сих пор не вышла на уровень своих лучших матчей, которые показывала осенью. Игроки те же. Причина этого – в работе на сборах. Откуда такие результаты, провалы, брак в передачах? Конечно, это все ложится на , на кого еще. Главный тренер несет ответственность за то, что команда не подготовлена. С ЦСКА двадцать минут играли в большинстве, сегодня пропустили в первом тайме и не отыгрались. К кому вопросы? К главному тренеру.

Игрокам хотел бы сказать одно. Почему у футболистов «Амкара» было больше страсти, а зенитовцы выглядели как академики? Команда, которая хочет взять первое место, не должна уступать ни в каком компоненте. В том числе и в страсти. Это аксиома. Если этого нет, команда ничего не добьется. Это связано с работой тренера, с подготовленностью к матчам, с установками, с психологическим состоянием. Все вместе.

В этом поражении больше игровые причины, чем судейские. Помню, как-то «Зенит» проигрывал в Новосибирске 0:2, но потом победил 4:2. Такой команде, как «Амкар», нужно забивать несколько мячей, даже пропуская. Но для этого нужно, чтобы игроки «Зенита» были в оптимальной форме», – написал журналист.

В августе 2013 года арбитр Евгений Турбин судил матч «Волга» – «Зенит» (1:3) и удалил нападающего Халка. Решение рефери в последствии было признано ошибочным.

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»