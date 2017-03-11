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    Сергей Прядкин: «По итогам тура мы проведем разбор всех игр на предмет договорного характера»

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия РФПЛ Урал Арсенал Тула договорные матчи

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига обратится к партнерам по поводу матча 19-го тура между тульским «Арсеналом» и «Уралом» (2:0).

    «Сейчас конкретно это комментировать не хочу. Скажу одной фразой: по итогам тура мы проведем разбор всех игр, разберем рапорты делегатов и инспекторов, посмотрим на показатели партнеров по раннему оповещению, обсудим с РФС.

    Мы разбираем все игры и огласим результаты в понедельник- вторник», – ответил Прядкин на вопрос о разговорах по поводу возможного договорного характера встречи.

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