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    Игроки «Милана» разгромили раздевалку на стадионе «Ювентуса»

    Теги Милан Ювентус серия А Италия происшествия Карлос Бакка

    Игроки «Милана» устроили погром в гостевой раздевалке стадиона после проигранного на последних минутах матча против «Ювентуса» (1:2).

    Сразу после финального свистка нападающий «Милана» Карлос Бакка атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул Бакку в сторону.

    После возвращения в раздевалку некоторые футболисты начали крушить помещение, повредив элементы декора, связанные с историческими победами «Ювентуса». Больше других был раздосадован голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который пнул ногой дверь по пути в раздевалку.

    Винченцо Монтелла: «Можем только надеяться, что судьи будут ошибаться и в пользу «Милана»

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