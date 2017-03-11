Игроки «Милана» разгромили раздевалку на стадионе «Ювентуса»

Игроки «Милана» устроили погром в гостевой раздевалке стадиона после проигранного на последних минутах матча против «Ювентуса» (1:2).

Сразу после финального свистка нападающий «Милана» Карлос Бакка атаковал уходившего с поля главного арбитра матча Давиде Массу, эмоционально предъявляя ему претензии. Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла решил остановить конфликт и оттолкнул Бакку в сторону.

После возвращения в раздевалку некоторые футболисты начали крушить помещение, повредив элементы декора, связанные с историческими победами «Ювентуса». Больше других был раздосадован голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который пнул ногой дверь по пути в раздевалку.

Винченцо Монтелла: «Можем только надеяться, что судьи будут ошибаться и в пользу «Милана»