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    Гендиректор тульского «Арсенала»: «Поднявшийся шум неприятен. Мы провели честный матч с «Уралом»

    Теги Николай Заболотный Премьер-лига Россия Урал Арсенал Тула Дмитрий Балашов

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал разговоры о характере матча 19-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

    - Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения?

    – Я увидел красивую игру «Арсенала», приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась.

    А проблемы вратаря соперников [Николая Заболотного] – только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

    Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков «Арсенала».

    Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей, – сказал Балашов.

    Как «Урал» пропускал от тульского «Арсенала»

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