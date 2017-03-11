Гендиректор тульского «Арсенала»: «Поднявшийся шум неприятен. Мы провели честный матч с «Уралом»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал разговоры о характере матча 19-го тура чемпионата России с (2:0).

- Соцсети восхищены красотой поединка. Разделяете настроения?

– Я увидел красивую игру , приобретения, которые сделали в межсезонье, оправдали себя. Команда действительно билась.

А проблемы вратаря соперников [Николая Заболотного] – только его. Если кто-то решил, что вратарь не должен ошибаться, то не могу с этим согласиться.

Поднявшийся шум неприятен, мы провели честный матч. Неприятно удивлен, что идут вопросы от болельщиков .

Призываю смотреть на нашу игру, мы вполне могли забить четыре-пять мячей, – сказал Балашов.

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