Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Болельщики признали Пауло Дибалу лучшим игроком матча «Ювентус» – «Милан». Соса – худший. Поучаствуйте в голосовании и вы

    Теги Милан Ювентус серия А Италия Sports.ru Хосе Соса Пауло Дибала мобильные приложения

    «Ювентус» в драматичной концовке обыграл «Милан» со счетом 2:1. Тем временем пользователи приложений Scores & Video и Sports.ru и выбирают лучшего и худшего игроков матча.

    На данный момент в голосовании лидирует нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший победный гол с пенальти на последней минуте. Хосе Сосу болельщики единогласно считают худшим игроком.

    Согласны ли вы? Для того чтобы поучаствовать в голосовании, перейдите на страницу матча в приложении и сделайте ваш выбор!

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА ANDROID

    УСТАНОВИТЬ SCORES & VIDEO НА iPHONE/iPAD 

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться