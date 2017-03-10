Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам очередных еврокубковых матчей закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а «Краснодар» уступил «Сельте» (1:2).

Таким образом, преимущество России (50,532) над идущей на 7-й позиции Португалией (49,332) увеличилось на 0,2 балла, поскольку проиграла дортмундской «Боруссии» (0:4) и вылетела из Лиги чемпионов.

«Порту», единственный оставшийся представитель Португалии, свой ответный матч в ЛЧ проведет на следующей неделе.

Шестое место в рейтинге позволяет делегировать в сезоне-2018/19 в еврокубки 6 клубов, в том числе три – в Лигу чемпионов, при этом два клуба попадают сразу в групповой турнир.