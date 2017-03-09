Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура поделилась впечатлением о визите на стадион в Санкт-Петебурге.

«Мне очень радостно быть здесь. Я несколько лет мечтала приехать сюда. Сейчас я совершаю путешествие в новой роли. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет важное место в жизни России. Болельщикам пришлось долго ждать этот стадион, но оно того стоило.

С нетерпением жду матчи турнира в Петербурге. Сейчас все строительные работы завершены, мы вышли на финишную прямую. Тестовые матчи позволят выявить трудности. Россия не может дождаться, когда увидит матчи турнира.

Чили заняла второе место по продажам билетов. Ближайшие 100 дней – это огромная работа. Это самая важная веха, которую проделала Россия за последние годы», – сказала Самура.