Мончи может стать спортивным директором «Реала»

Президент «Реала» заинтересован в приглашении спортивного директора «Севильи» «Мончи».

Перес хочет, чтобы 48-летний испанский специалист, которого называют главным творцом успехов «Севильи» в 21 веке, летом занял аналогичную должность в .

«Реалу» придется конкурировать с «Ромой» и клубами АПЛ в борьбе за Мончи, сообщает As со ссылкой на Canal Sur.

Лучший спортивный директор мирового футбола