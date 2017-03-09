Мончи может стать спортивным директором «Реала»
Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в приглашении спортивного директора «Севильи» Рамона Родригеса «Мончи».
Перес хочет, чтобы 48-летний испанский специалист, которого называют главным творцом успехов «Севильи» в 21 веке, летом занял аналогичную должность в Мадриде.
«Реалу» придется конкурировать с «Ромой» и клубами АПЛ в борьбе за Мончи, сообщает As со ссылкой на Canal Sur.
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