Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мончи может стать спортивным директором «Реала»

    Теги Рома Реал Мадрид Севилья серия А Италия примера Испания возможные трансферы Флорентино Перес Рамон Родригес Мончи

    Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в приглашении спортивного директора «Севильи» Рамона Родригеса «Мончи».

    Перес хочет, чтобы 48-летний испанский специалист, которого называют главным творцом успехов «Севильи» в 21 веке, летом занял аналогичную должность в Мадриде.

    «Реалу» придется конкурировать с «Ромой» и клубами АПЛ в борьбе за Мончи, сообщает As со ссылкой на Canal Sur.

    Лучший спортивный директор мирового футбола

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться