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    Неймар: «Это лучший матч в моей жизни»

    Теги ПСЖ Барселона примера Испания Лига чемпионов Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар поделился радостью от победы над «ПСЖ» (6:1) в плей-офф Лиги чемпионов. 

    В первом матче «Барселона» проиграла 0:4, а решающие три гола в ответной встрече забила в промежутке между 88-й и 95-й минутами.

    «Это лучший матч в моей жизни – и в плане сюжета, и в плане голов, и по общему уровню команды. Прекрасный момент. Я очень счастлив. 

    Мы еще до матча знали, что способны обыграть любую команду. Мы верим друг в друга, в команду в целом и готовы ко всему.

    Первая неделя после поражения в Париже была тяжелой, но потом мы вернули свою игру и уже всерьез настраивались на сегодняшний матч. 

    Я сам сказал Серджи Роберто идти в то место, откуда он забил шестой гол», – отметил бразилец. 

    В ответном матче с «ПСЖ» Неймар забил два мяча, сделал голевую передачу перед 6-м голом и заработал пенальти. 

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