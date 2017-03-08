Луис Суарес: «Если и есть команда, способная забить четыре, то это «Барселона»
Форвард «Барселоны» Луис Суарес поделился мыслями об ответном матче с «ПСЖ».
«Мы все понимаем, сколь тяжело отыграть четыре гола. Но в футболе нет ничего невозможного. Если и есть команда, способная забить четыре, то это «Барселона». Все зависит от времени, от терпения, от нашего игрового стиля. Но мы знаем, что «Барселоне» будет противостоять топовая команда.
Много времени уже прошло после того поражения со счетом 0:4. Тяжелее всего было в первые несколько дней. Это поражение причинило боль. Но футбол прекрасен тем, что ты можешь изменить ситуацию за короткое время. Мы сумели продемонстрировать это.
Правильный настрой и голы – таковы наши задачи в ответном матче. Мы ждали этой игры. Перед «Барселоной» и ее болельщиками стоит важная задача. Мы никогда раньше не отыгрывались со счета 0:4», – сказал нападающий.
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