Форвард «Барселоны» поделился мыслями об ответном матче с «ПСЖ».

«Мы все понимаем, сколь тяжело отыграть четыре гола. Но в футболе нет ничего невозможного. Если и есть команда, способная забить четыре, то это . Все зависит от времени, от терпения, от нашего игрового стиля. Но мы знаем, что «Барселоне» будет противостоять топовая команда.

Много времени уже прошло после того поражения со счетом 0:4. Тяжелее всего было в первые несколько дней. Это поражение причинило боль. Но футбол прекрасен тем, что ты можешь изменить ситуацию за короткое время. Мы сумели продемонстрировать это.

Правильный настрой и голы – таковы наши задачи в ответном матче. Мы ждали этой игры. Перед «Барселоной» и ее болельщиками стоит важная задача. Мы никогда раньше не отыгрывались со счета 0:4», – сказал нападающий.