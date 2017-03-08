Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против (3:1).

«В первом тайме нам было сложно, приходилось терпеть. «Реал» не смог сразу нащупать свою игру, а «Наполи» с самого начала встречи захватил инициативу.

Нам удалось устоять под прессингом соперника и забить гол. Нельзя все время проводить отличные матчи, нужно извлечь все хорошее из этой игры. Например, мы провели отличный второй тайм.

Не думаю, что нам повезло. В футболе вообще нет такого понятия. Результат матча говорит сам за себя, мы показали себя, хотя какую-то часть встречи нам приходилось непросто», – сказал Зидан.