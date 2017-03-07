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    Сборная Бразилии не сыграет с командой России в июне

    Теги сборная Бразилии сборная России сборная Аргентины сборная Австралии Федерация футбола Бразилии товарищеские матчи (сборные)

    Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищескую игру с командой России в июне.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что стороны изучают вопрос проведения матча. Тема была предварительно оговорена в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но июньская дата их не устраивает.

    «У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии», – заявили в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.

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