В Китае откроют академию по модели «Барселоны» за 8,5 млн долларов

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заявил о масштабном развитии футбола в Китае.

По словам генсека, к 2025 голу в Китае ожидается открытие до 50 000 школ с целью увеличения уровня футбола в стране.

Ожидается, что в ближайшее время на острове Хайнань на юге Китае будет открыта футбольная академия по модели Ла Масии – футбольной академии «Барселоны». Стоимость партнерского проекта с каталонским клубом оценивается в 8,5 миллиона долларов.

В рамках проекта будет создан спортивный комплекс, который будет себя включать 7 футбольных полей и интернат на 1000 человек, предназначенный для игроков в возрасте от 6 до 18 лет.

«Я уверен, что в будущем выпускники академии в Хайнане будут играть за «Барселону», — сказал президент «Барселоны» .