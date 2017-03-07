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    В Китае откроют академию по модели «Барселоны» за 8,5 млн долларов

    Теги Барселона примера Испания детский футбол высшая лига Китай Жозеп Бартомеу

    Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпинь заявил о масштабном развитии футбола в Китае.

    По словам генсека, к 2025 голу в Китае ожидается открытие до 50 000 школ с целью увеличения уровня футбола в стране.

    Ожидается, что в ближайшее время на острове Хайнань на юге Китае будет открыта футбольная академия по модели Ла Масии – футбольной академии «Барселоны». Стоимость партнерского проекта с каталонским клубом оценивается в 8,5 миллиона долларов.

    В рамках проекта будет создан спортивный комплекс, который будет себя включать 7 футбольных полей и интернат на 1000 человек, предназначенный для игроков в возрасте от 6 до 18 лет.

    «Я уверен, что в будущем выпускники академии в Хайнане будут играть за «Барселону», — сказал президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу.

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