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    Жулиано: «Спартак» играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Лига Европы Жулиано

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями о первом сезоне в чемпионате России.

    «Когда я принял предложение «Зенита», понимал, что российский чемпионат во многом похож на украинский. С момента моего перехода в «Зенит» прошло восемь месяцев, и постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков клуба.

    Сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере и с точки зрения игровой, и с точки зрения дохода. Счастлив оправдывать доверие болельщиков «Зенита». Русские были удивлены, когда увидели, сколько голов и результативных передач я сделал за короткий промежуток времени в команде. Думаю, они убедились, что правильно сделали, пригласив меня. Такая обратная связь мне сильно помогает.

    Мы здорово стартовали в чемпионате России, но после того, как начались выступления в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, с учетом силы российского чемпионата, давались нам тяжело. «Спартак» же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров, и у нас есть все для того, чтобы выиграть золотые медали.

    Из-за перерыва, связанного с русской зимой, мы два месяца были вне игры. Мы проделали хорошую работу на сборах, но в первых матчах уступили «Андерлехту», который играл постоянном режиме.

    Ответная встреча в нашем исполнении получилась практически идеальной, но на последних минутах мы пропустили гол, который не позволил нам выйти в 1/8 финала. Таков футбол, мы должны с высоко поднятой головой идти вперед», — сказал Жулиано.

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