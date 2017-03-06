Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями о первом сезоне в чемпионате России.

«Когда я принял предложение «Зенита», понимал, что российский чемпионат во многом похож на украинский. С момента моего перехода в «Зенит» прошло восемь месяцев, и постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков клуба.

Сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере и с точки зрения игровой, и с точки зрения дохода. Счастлив оправдывать доверие болельщиков «Зенита». Русские были удивлены, когда увидели, сколько голов и результативных передач я сделал за короткий промежуток времени в команде. Думаю, они убедились, что правильно сделали, пригласив меня. Такая обратная связь мне сильно помогает.

Мы здорово стартовали в чемпионате России, но после того, как начались выступления в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, с учетом силы российского чемпионата, давались нам тяжело. «Спартак» же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров, и у нас есть все для того, чтобы выиграть золотые медали.

Из-за перерыва, связанного с русской зимой, мы два месяца были вне игры. Мы проделали хорошую работу на сборах, но в первых матчах уступили «Андерлехту», который играл постоянном режиме.

Ответная встреча в нашем исполнении получилась практически идеальной, но на последних минутах мы пропустили гол, который не позволил нам выйти в 1/8 финала. Таков футбол, мы должны с высоко поднятой головой идти вперед», — сказал Жулиано.