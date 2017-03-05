Тренер Юрий Семин подвел итоги игры с «Крыльями Советов» (3:0).

– Матч начинался сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне – практически ничего не позволили сопернику.

Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.

– Кверквелия провел первый матч в стартовом составе. Как вам его игра?

– После кубкового матча мы сделали несколько перестановок. Кверквелия, и Ари вышли в старте, действовали хорошо и полезно. Соломон выиграл множество верховых единоборств.

– Матч с «Крыльями» стал 200-м для за «Локомотив».

– Это серьезный показатель. Нужно отдать должное нашему селекционеру Виктору Тищенко, который десять лет назад привез в Москву совсем молодого Гильерме.

– В каком качестве в Уфу прилетел ?

– Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.

– забил второй гол после возобновления официальных матчей.

– Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо, – сказал Семин.

Матч между самарской и московской командами прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

Если бы в русском футболе все шло как надо