Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Юрий Семин: «Миранчук всегда правильно относился к делу»

    Теги Локомотив Крылья Советов Дмитрий Лоськов Юрий Семин Премьер-лига Россия РФПЛ Гильерме Ари Виктор Тищенко Соломон Кверквелия Алексей Миранчук Дмитрий Баринов стадион Нефтяник Уфа

    Тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги игры с «Крыльями Советов» (3:0).

    – Матч начинался сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне – практически ничего не позволили сопернику.

    Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.

    – Кверквелия провел первый матч в стартовом составе. Как вам его игра?

    – После кубкового матча мы сделали несколько перестановок. Кверквелия, Баринов и Ари вышли в старте, действовали хорошо и полезно. Соломон выиграл множество верховых единоборств.

    – Матч с «Крыльями» стал 200-м для Гильерме за «Локомотив».

    – Это серьезный показатель. Нужно отдать должное нашему селекционеру Виктору Тищенко, который десять лет назад привез в Москву совсем молодого Гильерме.

    – В каком качестве в Уфу прилетел Лоськов?

    – Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.

    Миранчук забил второй гол после возобновления официальных матчей.

    – Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо, – сказал Семин.

    Матч между самарской и московской командами прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

    Если бы в русском футболе все шло как надо

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться