Юрий Семин: «Миранчук всегда правильно относился к делу»
Тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги игры с «Крыльями Советов» (3:0).
– Матч начинался сложно. Первый тайм получился равным. Во втором нашу команду раскрепостил гол Ари. Мы сыграли продуктивно в атаке и забили красивые мячи. Также отмечу действия в обороне – практически ничего не позволили сопернику.
Из-за переноса матча на стадионе не было футбольной атмосферы. Нужно отдать должное обеим командам, которые находили мотивацию и сражались. Но футбол при пустых трибунах никому не нужен.
– Кверквелия провел первый матч в стартовом составе. Как вам его игра?
– После кубкового матча мы сделали несколько перестановок. Кверквелия, Баринов и Ари вышли в старте, действовали хорошо и полезно. Соломон выиграл множество верховых единоборств.
– Матч с «Крыльями» стал 200-м для Гильерме за «Локомотив».
– Это серьезный показатель. Нужно отдать должное нашему селекционеру Виктору Тищенко, который десять лет назад привез в Москву совсем молодого Гильерме.
– В каком качестве в Уфу прилетел Лоськов?
– Он играющий тренер. Может быть, в каком-то матче Дмитрий выйдет на поле.
– Миранчук забил второй гол после возобновления официальных матчей.
– Леша всегда правильно относился к делу вне зависимости от каких-либо ситуаций. Миранчук играет и играет хорошо, – сказал Семин.
Матч между самарской и московской командами прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
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