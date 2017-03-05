Тренер Юрий Семин передал впечатления от победы над «Крыльями Советов» (3:0).

– Команда показала очень хорошую игру. Но еще есть возможности для усиления. Конечно, атмосфера на стадионе – это не чемпионат России. Людей нет, очень холодно. Я удивляюсь, когда такие матчи назначают на какие-то нейтральные поля. Для кого? Зрителей нет. Для кого?

Я благодарен футболистам. Они нашли мотивацию, играли очень хорошо. Качественный матч с нашей стороны.

– Как удалось столь быстро вписать в команду Ари, сделавшего дубль?

– Он же работал в «Краснодаре», тренировался. Позиция эта для Ари знакома. Он выдвинутый нападающий. У нас есть те, кто могут отдавать передачи на Ари. Он это использовал. Мастер обязан исполнять в таких моментах. В кубковом матче он не использовал два шанса, а на этот раз реализовал.

– Как оцените игру Кверквелии? Что скажете о схеме с тремя защитниками?

– Кверквелия очень и очень хорошо провел матч, как и все остальные. Иной раз играем в три защитника, в других случаях – в четыре. Это зависит от ситуации. Если в следующий раз ситуация будет совершенно другая, то и в два защитника, может, сыграем, – сказал Семин.

Матч между самарской и московской командами прошел на стадионе «Нефтяник» в Уфе.