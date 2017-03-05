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    Жозе Моуринью: «Мы со Златаном не из того поколения, у которого принято плакаться журналистам»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Борнмут Тайрон Мингз

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями после игры с «Борнмутом» (1:1).

    В ходе матча защитник дорсетской команды Тайрон Мингз наступил на голову нападающего Златана Ибрагимовича. Форвард впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.

    «Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из того поколения, у которого принято идти к журналистам и плакаться о случившемся.

    Что важно, так это результат. Все остальное не имеет значения для нас», – заявил португалец.

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