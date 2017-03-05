Тренер Жозе Моуринью поделился мыслями после игры с «Борнмутом» (1:1).

В ходе матча защитник дорсетской команды Тайрон Мингз наступил на голову нападающего . Форвард впоследствии ударил оппонента локтем в лицо.

«Златан – большой мальчик. Мы из поколения уличного футбола, футбола для мужиков. Мы не из того поколения, у которого принято идти к журналистам и плакаться о случившемся.

Что важно, так это результат. Все остальное не имеет значения для нас», – заявил португалец.

Джейми Каррагер: «Мингз знал, что наступил на голову Златану, и никак не извинился»