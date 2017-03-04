Артем Дзюба: «Завтра все будут болеть за «Краснодар», все за него болеют»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 18-го туре чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром».
«Конечно, будем смотреть «Краснодар» – «Спартак». Интересный матч. За «Краснодар» все будут болеть. Все за «Краснодар» болеют», – сказал Дзюба.
Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2005 по 2015 годы.
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