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    Артем Дзюба: «Завтра все будут болеть за «Краснодар», все за него болеют»

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия Краснодар

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 18-го туре чемпионата России между «Спартаком» и «Краснодаром».

    «Конечно, будем смотреть «Краснодар» – «Спартак». Интересный матч. За «Краснодар» все будут болеть. Все за «Краснодар» болеют», – сказал Дзюба.

    Отметим, что Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2005 по 2015 годы.

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