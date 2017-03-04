Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения видеопомощи арбитрам в РФПЛ.

«Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело.

Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть- семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью, или нет.

Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело.

Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается.

Эта техника позволяет определить, был ли мяч в воротах, или нет. Но это дорогая система. Если она будет установлена на Кубке конфедераций, то останется и в чемпионате России», – подчеркнул глава департамента.

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