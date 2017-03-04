«МЮ» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 17 матчей
В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 4 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Шоу (Рэшфорд, 70), Кэррик (Феллайни, 70), Погба, Мата, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович.
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Борнмут –
Боруц, Смит, Кук, Мингз (Карджилл, 78), Дэниэлс, Серман, Артер, Фрэйзер, Кинг (Градель, 88), Пью (Гослинг, 46), Афобе.
- Удаление:
- Серман (45).
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