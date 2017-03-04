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    «МЮ» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 17 матчей

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Борнмут

    В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед – Борнмут 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 15.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Рохо, 1:1 – 40, пенальти Кинг.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Шоу (Рэшфорд, 70), Кэррик (Феллайни, 70), Погба, Мата, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович.
    БорнмутБоруц, Смит, Кук, Мингз (Карджилл, 78), Дэниэлс, Серман, Артер, Фрэйзер, Кинг (Градель, 88), Пью (Гослинг, 46), Афобе.
    Предупреждения:
    Артер (13), Серман (33), Ибрагимович (39), Кэррик (58), Гослинг (71), Рэшфорд (80).
    Удаление:
    Серман (45).

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