«МЮ» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 17 матчей

В 27-м туре чемпионата Англии на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1).

Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

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