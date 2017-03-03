Бухаров оформил дубль впервые с августа 2015 года

Нападающий Александр Бухаров забил два гола в матче 18-го тура РФПЛ против «Томи» (2:0, перерыв).

Таким образом, 31-летний форвард впервые с 10 августа 2015 года оформил дубль. Тогда победил «Рубин» (3:0).

В нынешнем сезоне на счету Бухарова 3 гола и 2 голевых паса в 9 матчах. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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