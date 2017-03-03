Качайте самое полное приложение о российском футболе – РФПЛ+

Российская Премьер-Лига наконец-то возвращается! В ближайшие выходные состоятся сразу два топ-матча: «ЦСКА» сыграет с «Зенитом», а «Спартак» с «Краснодаром». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения РФПЛ + от Sports.ru.

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В вашем распоряжении широкие возможности:

– Новости о всех 16 клубах;

– Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

– Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды о будущих;

– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

– Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

– Галереи с яркими фотографиями;

– Блоги и материалы болельщиков о РФПЛ;

– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

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