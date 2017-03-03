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    Качайте самое полное приложение о российском футболе – РФПЛ+

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия Терек Урал Анжи Томь Sports.ru Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа мобильные приложения

    Российская Премьер-Лига наконец-то возвращается! В ближайшие выходные состоятся сразу два топ-матча: «ЦСКА» сыграет с «Зенитом», а «Спартак» с «Краснодаром». Следить за любимой командой, игроками и турниром в целом удобнее всего с помощью приложения РФПЛ + от Sports.ru.

    Скачать для iPhone / iPad

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    В вашем распоряжении широкие возможности:

    – Новости о всех 16 клубах;

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное»;

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица;

    – Полная информация о состоявшихся трансферах и инсайды о будущих;

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях;

    – Подробная статистика всех матчей и игроков в режиме реального времени;

    – Галереи с яркими фотографиями;

    – Блоги и материалы болельщиков о РФПЛ;

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов

    Скачать для iPhone / iPad

    Скачать для Android

    Разбираетесь в российском футболе? Проявите себя, собрав свою команду по фэнтези-футболу Кixx РФПЛ. Ваши друзья, скорее всего, уже в игре. Присоединяйтесь и вы!

     

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