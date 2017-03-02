Китай хочет пригласить Марадону на роль советника по развитию футбола
Руководство китайской суперлиги предложило легендарному футболисту Диего Марадоне роль советника по развитию футбола.
Предполагается, что Марадона будет консультировать лигу по вопросам развития клубов, игроков и инфраструктуры. Переговоры с 56-летним аргентинцем ведут люди, ранее организовавшие трансфер форварда Карлоса Тевеса в «Шанхай Шеньхуа».
Представитель Марадоны сообщил, что переговоры находятся в продвинутой стадии.
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