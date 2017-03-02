Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс признался, что не горит желанием выступать на Кубке конфедераций летом этого года.

«Можно сказать, что Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир.

Я смогу понять , если игроки, которые в сезоне отыграют больше всего, получат отдых. Расстраиваться я не буду.

Честно сказать, я никогда не смотрел Кубок конфедераций раньше, он мне просто неинтересен.

Турнир может быть полезен молодым футболистам с прицелом на , – сказал Хуммельс.