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    Матс Хуммельс: «Кубок конфедераций – посредственный турнир. Не расстроюсь, если Лев предоставит мне отдых»

    Теги Бавария Йоахим Лев бундеслига Германия сборная Германии ЧМ-2018 Матс Хуммельс Кубок конфедераций

    Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс признался, что не горит желанием выступать на Кубке конфедераций летом этого года.

    «Можно сказать, что Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир.

    Я смогу понять Йоахима Лева, если игроки, которые в сезоне отыграют больше всего, получат отдых. Расстраиваться я не буду.

    Честно сказать, я никогда не смотрел Кубок конфедераций раньше, он мне просто неинтересен.

    Турнир может быть полезен молодым футболистам с прицелом на ЧМ-2018», – сказал Хуммельс.

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