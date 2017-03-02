Матс Хуммельс: «Кубок конфедераций – посредственный турнир. Не расстроюсь, если Лев предоставит мне отдых»
Защитник «Баварии» и сборной Германии Матс Хуммельс признался, что не горит желанием выступать на Кубке конфедераций летом этого года.
«Можно сказать, что Кубок конфедераций – вполне посредственный турнир.
Я смогу понять Йоахима Лева, если игроки, которые в сезоне отыграют больше всего, получат отдых. Расстраиваться я не буду.
Честно сказать, я никогда не смотрел Кубок конфедераций раньше, он мне просто неинтересен.
Турнир может быть полезен молодым футболистам с прицелом на ЧМ-2018», – сказал Хуммельс.
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