Директор «Наполи» Кристиано Джинтоли после поражения от (1:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии раскритиковал судейство.

«Считаем нужным поблагодарить наших парней за игру и заявить, что мы проиграли не из-за двух спорных, а позорных решений, которые разрушают весь итальянский футбол.

В первом случае Дибала получает мяч и ищет контакт, чтобы заработать пенальти. В игре показалось, что фол был, но после просмотра повтора стало очевидно, что форвард намеренно пошел на контакт.

Во втором случае Рейна сначала коснулся мяча и уже потом задел соперника. Более того, это случилось после того, как не был назначен пенальти в ворота «Ювентуса», когда сбили нашего игрока», – сказал Джинтоли.