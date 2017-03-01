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    Директор «Наполи»: «Проиграли «Ювентусу» из-за двух позорных судейских решений, разрушающих итальянский футбол»

    Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии судьи Наполи

    Директор «Наполи» Кристиано Джинтоли после поражения от «Ювентуса» (1:3) в первом матче 1/2 финала Кубка Италии раскритиковал судейство.

    «Считаем нужным поблагодарить наших парней за игру и заявить, что мы проиграли не из-за двух спорных, а позорных решений, которые разрушают весь итальянский футбол.

    В первом случае Дибала получает мяч и ищет контакт, чтобы заработать пенальти. В игре показалось, что фол был, но после просмотра повтора стало очевидно, что форвард намеренно пошел на контакт.

    Во втором случае Рейна сначала коснулся мяча и уже потом задел соперника. Более того, это случилось после того, как не был назначен пенальти в ворота «Ювентуса», когда сбили нашего игрока», – сказал Джинтоли.

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