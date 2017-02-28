Симеоне останется в «Атлетико» вне зависимости от результатов этого сезона

Главный тренер Диего Симеоне продолжит работу в мадридском клубе.

Вне зависимости от успехов команды в этом сезоне, Симеоне проработает с еще минимум год. Аргентинец уже рассказал о своих намерениях руководству клуба.

В этом сезоне мадридский клуб идет на 4-м месте, набрав 45 очков в 24 матчах. Летом 2017-го «Атлетико» переедет на новый стадион «Ванда Метрополитано».

За 5 с половиной лет работы в «Атлетико» на счету 46-летнего Симеоне 187 побед, 61 ничья и 52 поражения, разница забитых и пропущенных голов – 521:221.

Аргентинец выиграл 62% матчей – лучший показатель среди тренеров, работавших в «Атлетико» продолжительный период.

При Симеоне мадридцы выиграли 5 трофеев – чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2012) и Суперкубок УЕФА (2012).

Кроме того, аргентинец дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов – в 2014 и 2016 годах.