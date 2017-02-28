Гетце, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце рискует пропустить остаток сезона по причине метаболических расстройств.
Ранее стало известно, что нарушения метаболических процессов у игрока являются следствием многочисленных мышечных травм, которые Гетце получал в последнее время.
«Решение проблемы Гетце потребует определенного времени, это не краткосрочный вопрос», — отметил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
О сроках возвращении на поле пока не сообщается, но существует вероятность, что остаток сезона 24-летний хавбек вынужден будет пропустить. При постановке первичного диагноза отмечается: «совершенно необходимо оградить игрока от участия в тренировках».
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