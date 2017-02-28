Гетце, скорее всего, больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник дортмундской Марио Гетце рискует пропустить остаток сезона по причине метаболических расстройств.

Ранее стало известно, что нарушения метаболических процессов у игрока являются следствием многочисленных мышечных травм, которые Гетце получал в последнее время.

«Решение проблемы Гетце потребует определенного времени, это не краткосрочный вопрос», — отметил генеральный директор «Боруссии» .

О сроках возвращении на поле пока не сообщается, но существует вероятность, что остаток сезона 24-летний хавбек вынужден будет пропустить. При постановке первичного диагноза отмечается: «совершенно необходимо оградить игрока от участия в тренировках».

Гетце выбыл на неопределенный срок из-за нарушения обмена веществ