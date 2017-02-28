Агент Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, поделился мнением о взаимоотношениях между футболистами и главным тренером Мирчей Луческу.

«Шатов провел очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих либо стесняются либо не додумываются задать?

Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? И вообще, какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли план «Б»? Это все тренерские вопросы, тут я могу рассуждать только лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат.

А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать: футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас играют за город, за «Зенит», за болельщиков. И тут я не разделяю – об иностранцах мы говорим или о русских.

Осмелюсь предположить, что и тренер не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Игроки для него функции, он в своих глазах всегда прав. Это такая модель. В этом нет ничего страшного.

Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде, в чемпионате, где всего 3-4 игры высокого накала. Хочу ошибиться, но минус пять от «Спартака» и вылет от слабого «Андерлехта» – следствие этого явления», — сказал Муминов.

После первой игры 1/16 финала против «Андерлехта» (0:2) Луческу на послематчевой пресс-конференции сказал, что полузащитнику , который является клиентом компании ProSports Management, стоит задумать о своей игре.